Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 18:49
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.
Başkan Aksun, yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında önemli görev üstlenen Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum."
Son Dakika Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Adana'da bodrumunda timsah besleyen esnaf ekipleri şaşkınlığa uğrattı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti