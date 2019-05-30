Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan Kandil mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kadir gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kadir gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmuş bulunmaktayız. Manevi lütuf ve bereket kapılarının ardına kadar açık olduğu bu mübarek gecenin yolumuzu ve ruhumuzu hidayet ışığıyla buluşturması en büyük dileğim. Kur'an-ı Kerim bu kutlu gecede inmeye başladı ve kainat böylelikle ilahi nimet ve nurla ödüllendirildi. Müjdelerle dolu Kadir Gecesi umutsuzluğa, bezginliğe ve karamsarlığa tüm kapıları kapatan, nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir.



Bu gecenin hürmetine; Türk-İslam aleminin yeniden dirilişe geçmesi, birlik ve bekasını kardeşlik bağlarıyla güçlendirmesini Yüce Allah'tan dilerim. İslam coğrafyasını mesken tutmuş acıların, ayrılıkların son bulması için herkesin elini taşın altına koyması ve bu bilinçle birlik beraberliğimizi muhafaza ederek nifak tohumlarına karşı tek vücut olarak karşı durması gerekmektedir.



Bu duygu ve düşüncelerle bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum." - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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