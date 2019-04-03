Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Görevi Devraldı

MHP
'den Erzincan
Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun
, görevi devraldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Aksun, belediye başkanlık makamında gerçekleştirilen törende görevi Cemalettin Başsoy
'dan devraldı.
Başsoy, 30 Mart 2014'de kendisini göreve getirerek hizmet etme fırsatı veren hemşehrilerine teşekkür etti.
Görev süresinde birçok projeye imza attıklarını belirten Başsoy, "Devlette devamlılık esastır ve makamlar gelip geçicidir. Bekir Aksun bugün itibarıyla can Erzincan'ımızın belediye başkanıdır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Aksun da seçimin galibinin Erzincan olduğunu dile getirerek, Başsoy'a bundan sonraki hayatında mutluluk ve başarı diledi.
Törenin ardından Aksun ile Başsoy, vatandaşlarla belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başsoy, daha sonra Aksun ve belediye çalışanların eşliğinde belediye binasından ayrıldı.
Törenin ardından Aksun, tebrikleri kabul etti.
Törene Belediye Meclis üyeleri, AK Parti
ve MHP ilçe teşkilatı üyeleri ile belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.