Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Görevi Devraldı

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Görevi Devraldı

10 dakika önce

MHP'den Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun, görevi devraldı.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Görevi Devraldı, System.String[]
MHP'den Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun, görevi devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Aksun, belediye başkanlık makamında gerçekleştirilen törende görevi Cemalettin Başsoy'dan devraldı.


Başsoy, 30 Mart 2014'de kendisini göreve getirerek hizmet etme fırsatı veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Görev süresinde birçok projeye imza attıklarını belirten Başsoy, "Devlette devamlılık esastır ve makamlar gelip geçicidir. Bekir Aksun bugün itibarıyla can Erzincan'ımızın belediye başkanıdır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Aksun da seçimin galibinin Erzincan olduğunu dile getirerek, Başsoy'a bundan sonraki hayatında mutluluk ve başarı diledi.

Törenin ardından Aksun ile Başsoy, vatandaşlarla belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başsoy, daha sonra Aksun ve belediye çalışanların eşliğinde belediye binasından ayrıldı.

Törenin ardından Aksun, tebrikleri kabul etti.

Törene Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı üyeleri ile belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:47 Kaynak: AA

MHP, Bekir Aksun, Erzincan, Güncel
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