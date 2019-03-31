Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir Aksun Kazandı.

Erzincan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir Aksun Kazandı.

33 dakika önce

Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

Erzincan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir Aksun Kazandı., System.String[]
Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Bekir Aksun, MHP, Erzincan, Güncel
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