Erzincan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir Aksun Kazandı.
33 dakika önce
Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.
Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:39 Kaynak: AA
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