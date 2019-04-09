Erzincan Belediye Meclisi Belediye Başkanı Bekir Aksun Başkanlığında Toplandı

Erzincan Belediye Meclisi, Nisan Ayı toplantısını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun başkanlığında gerçekleştirdi.

Erzincan Belediye Meclisi, Nisan Ayı toplantısını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun başkanlığında gerçekleştirdi.



Erzincan Belediye Meclisinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra partilere göre üye dağılımı Milliyetçi Hareket Partisinden 11 üye, Adalet ve Kalkınma Partisinden 14 üye, Cumhuriyet Halk Partisinden 6 üye olarak gerçekleşti.



Başkan Aksun'un encümen üyelikleriyle ilgili önerisi üzerine yapılan seçimlerde şehrin birlik beraberliği açısından Milliyetçi Hareket Partisinden, Adalet ve Kalkınma Partisinden, Cumhuriyet Halk Partisinden birer üye göreve getirildi.



Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Erzincan Belediye Meclisinde encümen, çeşitli komisyonlar ile bağlı bulunan birliklere üye seçimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bekir Aksun Başkanlığında ve en genç meclis üyeleri Mustafa Emre Başakın ve Dilan Deniz Han Meclis Katip üyelikleri ile belediye meclis katip üyeliği seçimi yapıldı.



Meclis Katip Üyeliklerine



1- Levent Baydaş (MHP)



2- Selami Mayda (MHP)



3- Mehmet Ali Turan (Yedek) (CHP)



4- Erkan Polat (Yedek) (MHP)



Belediye Meclisi Başkanlığı 1. ve 2. Vekilliğe



1- İlhan Akpınar (MHP)



2- Yahya Kolat (MHP)



Encümen Üyeliklerine



1- Hüseyin Söğütlüpınar (MHP)



2- Recep Gökalp (Ak Parti)



3- Çağdaş Baydaş (CHP)



Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine



1- Ahmet Özerdal (MHP)



2- M. Bülent Demirel (MHP)



3- Gürbüz Gündüz (Ak Parti)



4- Süleyman Yıldırım(Ak Parti)



5- Mehmet Demir (CHP)



2 üye MHP, 2 üye AK Parti ve 1 üye CHP olmak üzere İmar Komisyonu üyeliklerine



1- Lokman Çağan (MHP)



2- Volkan Yıldırım(MHP)



3- Ferhat Yıldız (Ak Parti)



4- Yakup Sezgin (Ak Parti)



5- Dilan Deniz Han (CHP)



Tarihi Kentler Birliği üyeliklerine



1- Canan Bektaş (Ak Parti)



2- Dilan Deniz Han (Yedek) (CHP)



Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyeliklerine



1- Aydın Öcalan (MHP)



2- Ertan Buyruk (Ak Parti)



3- Mehmet Demir (CHP)



Belediye meclisi tatil ayı oylamaya sunuldu ve ağustos ayı tatil ayı olarak belirlendi.



Erzincan Mahalli İdareler Birliği üyeliklerine



1- Erkan Polat (MHP)



2- Gökhan Ulutaş (Ak Parti)



3- Hasan Aslan (CHP)



4- Levent Baydaş (Yedek) (MHP)



5- Selim Karanlık (Yedek) (Ak Parti)



6- Çağdaş Baydaş (Yedek) (CHP)



Meclis toplantıların sesli ve görüntülü olarak kaydedilmesine görüşülerek karar verildi.



Erzincan Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporu okunarak oylandı ve kabul edildi.



2018 yılı mali denetim raporu meclis başkanı tarafından mecliste okutularak meclise bilgi verildi ve diğer gündem konuları görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN

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