Erzincan Belediyesi araç parkına yeni araçlar ekledi - Son Dakika

Erzincan Belediyesi araç parkına saha ekiplerinin ve personel sevkiyatlarında kullanılmak üzere toplam 5 adet sıfır kilometre yeni araç ekledi.
Başkan Bekir Aksun, "Erzincan'ımıza daha iyi hizmet verebilmek için araç parkımıza 5 adet sıfır kilometre araçlar ekledik. Araç filomuza önümüzdeki süreçlerde yeni araçlarımızda eklenecek inşallah. Belediyemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:01 - Kaynak: İHA
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