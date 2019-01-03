Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediyesi Aydınlatma Çalışmalarına Devam Ediyor

Erzincan Belediyesi Aydınlatma Çalışmalarına Devam Ediyor

7 dakika önce

Erzincan Belediyesi aydınlatma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Aydınlatma Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Erzincan Belediyesi aydınlatma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Halitpaşa Caddesi'nde Aydınlatma çalışmalarına başlayan Erzincan Belediyesi, Halitpaşa Caddesi'ndeki direklerin elektrik bağlantıları yapılırken Fevzipaşa Caddesi'nde de aydınlatma çalışmalarına başladı.

Daha önce Nerim Tombul Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 13 Şubat Caddesi ve Ordu Caddesi 'nde aydınlatma çalışmaları yapan Erzincan Belediyesi, Halitpaşa ve Fevzipaşa Caddeleri'ninde aydınlatma çalışmalarını bitirerek Erzincan'a 2 adet şık ve modern bir cadde daha kazandırıp aydınlatma çalışmalarını tamamlamış olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Söz verdiğimiz bir projenin daha sonuna yaklaşıyoruz. Ekiplerimiz kar kış demeden çalışmalarını devam ettiriyorlar. Her geçen gün çalışmalarımızla şehrimizi daha yaşanabilir ve daha modern bir şehir haline getiriyoruz. Bizim için zaman çok değerli çünkü zaman geri alınamıyor, bize verilen bu görevi en iyi şekilde icra ederek bizden sonraki nesillere aydınlık bir şehir bırakabilmek için gece gündüz demeden kar kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her şey Erzincan İçin" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

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