ERZİNCAN BELEDİYESİ DAĞLARDAN ÇIKARDIĞI ANDEZİT TAŞI İLE KENT MERKEZİNİ SÜSLÜYOR - Son Dakika
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ERZİNCAN BELEDİYESİ DAĞLARDAN ÇIKARDIĞI ANDEZİT TAŞI İLE KENT MERKEZİNİ SÜSLÜYOR

09.08.2022 11:24
ERZİNCAN BELEDİYESİ DAĞLARDAN ÇIKARDIĞI ANDEZİT TAŞI İLE KENT MERKEZİNİ SÜSLÜYOR

ERZİNCAN Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren andezit taşı üretim fabrikasında çalışan işçiler, dağlardan topladıkları taşları fabrikada çeşitli makineler yardımı ile işleyerek hem ülke ekonomisine kazandırıyor hem de kent merkezini süslüyor.

ERZİNCAN Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren andezit taşı üretim fabrikasında çalışan işçiler, dağlardan topladıkları taşları fabrikada çeşitli makineler yardımı ile işleyerek hem ülke ekonomisine kazandırıyor hem de kent merkezini süslüyor.

İşçilerin 24 saat aralıksız çalıştığı fabrikada sıcak ve soğuğa dayanıklılığı, bir asır ömre sahip andezit taşı kaldırım, bordür, cami şadırvanları, dış cephe kaplamasına, piknik alanlarındaki barbekü yapımından dekoratif amaçlı inşaat işlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Günlük ortalama 200 metrekare alanı kaplayacak andezit taşı üretimi yapılan fabrikada 20 çeşit ürün üretilebiliyor.

Belediye tarafından 2016 yılında kurulan Andezit Taş Fabrikasında, çalışan iççiler adeta ekmeklerini taştan çıkarıyor. Dayanıklığı nedeniyle kışın caddelere yapılan tuzlama çalışmasından etkilenmeyen andezit taşı, Erzincan Belediyesi bütçesine de girdi sağlıyor.

Kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki alandan çıkarılan kaya kütleleri kent merkezine 11 kilometre mesafedeki Andezit Taş Fabrikasında işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Fabrikada, 14 personel ile günlük ortalama 200 metrekare alanı kaplayacak andezit taşı üretimi yapılıyor.

Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, belediye olarak Üzümlü ilçesindeki andezit ocağından çıkarmış oldukları taşları üretim tesisinde işleyerek şehrimizin ihtiyacı olan bölgelerde kullandıklarını söyledi. Fabrikada çevre il ve ilçe belediye, kurum ve vatandaşlardan gelen talepleri de karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Çamur, Günlük üretim ortalama olarak andezit taşında yaklaşık 200 metrekare. Buda belediye hizmetlerini sağlamamızda bize yetiyor. Fazlasını da ücreti mukabilinde isteyen vatandaşlarımıza satışını gerçekleştiriyoruz diye konuştu.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Andezit Taşı Fabrikası Şefi Gökmen Polat da fabrikada çalışanların ekmeklerini adeta taştan çıkardıklarını ifade ederek, Andezit taşı ocaklardan çıkartarak kamyonlar ile fabrikaya getiriliyor. Vinç yardımıyla indirilerek vagonlar yardımı ile esne dediğimiz makinelerin altına taşınıyor. Taşlar, esne makinesinde kesilir. Daha sonra kafa kesme makinelerine getirilir. Burada ebatlandıktan sonra paletlenerek kamyonlara yüklenir ve döşemeye gönderilir. Taşın özeliği ateşe, tuza, suya, buza karşı dayanıklı olması ve kışın özelikle kaymaması. Memleketimiz kış memleketi olması sebebiyle bu çok önemli. Bu tercih ediliyor dedi.

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Kaynak: DHA

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