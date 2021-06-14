Erzincan Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesine bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında çalışmalarını haftanın yedi günü aralıksız sürdürüyor. Ekipler refüjlerde bakım onarım çalışmalarının yanı sıra şehir genelinde de genel temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çim biçilerek yabani otlar temizleniyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüjlerde gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda şehir genelindeki refüjlerde rutin bakım ve çim biçme işlerine devam ediyor. Son olarak Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan refüjde çalışma yapan ekipler, çimlerin biçilmesi ile birlikte yabani otların temizlik çalışmalarını da gerçekleştirdi. Aynı zamanda Ergan Kavşağında bulunan refüjlerde gül çapası çalışmaları da tamamlandı. Genel temizlik çalışmaları

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler daha temiz bir Erzincan için belirlenen programlar dahilinde mahallelerde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Genel temizlik çalışmaları yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm mahalleler vakumlu araç ile süpürülüp temizleniyor. Çukurkuyu Mahallesi Terzibaba Caddesi ve Barbaros Mahallesinde genel temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, ara vermeden en kısa süre içerisinde tüm mahallelerde genel temizlik çalışmalarını tamamlayacaklar.