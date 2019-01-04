Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediyesi Ergan'da Program Düzenliyor

Erzincan Belediyesi Ergan'da Program Düzenliyor

11 dakika önce

Erzincan Belediyesi 5 Ocak 2019 Cumartesi Günü Ergan Dağında bir program düzenliyor.

Erzincan Belediyesi Ergan'da Program Düzenliyor, System.String[]
Erzincan Belediyesi 5 Ocak 2019 Cumartesi Günü Ergan Dağında bir program düzenliyor.

Program saat 13.00'da başlayacak olup Mehter Takımı konseri, Tandırbaşı ekibinin Erzincan Türküleri konseri ve çeşitli aktivitelerle devam edecek. Saat 09: 00'da ücretsiz otobüs seferleri düzenleyerek her vatandaşın gelmesine imkan sağlayan Erzincan Belediyesi sosyal belediyecilik programları kapsamında yaptığı bu faaliyetle hem vatandaşlara eğlenceli bir kış festivali yaşatmayı hem de Ergan Dağı'nın tanıtımlarını artırmayı hedefliyor.

Programla ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Biliyorsunuz Ergan Dağı kayak sezonu açıldı. Erzincan Belediyesi olarak yarın saat 13.00 itibariyle Ergan Dağı kayak merkezinde çok muhteşem bir program hazırladık. Belediyemize ait otobüslerle Dörtyol'dan saat 09: 00 itibariyle ücretsiz taşıma başlayacaktır. Gondollar ücretsiz olacak, ikramlarımız olacak, konserlerimiz olacak. Ergan Dağını çok geniş kapsamlı coşkuyla hem tanıtacağız hem eğleneceğiz hem kayak yapacağız. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyor saygılar sunuyorum" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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