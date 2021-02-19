Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı - Son Dakika

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenler için Erzincan Belediyesi helva dağıttı.

Belediye ekiplerince, Piri Sami Hazretleri Camisi ve Terzibaba Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası yaklaşık bin kişiye helva dağıtıldı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin ruhlarının şad olması için helva dağıttıklarını belirterek, şehitlere rahmet diledi.

Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ile MHP İl Başkanı Salih Aksu'da bir süre vatandaşlara helva ikram etti.