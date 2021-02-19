Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı - Son Dakika

Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı

19.02.2021 14:23
Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı, System.String[]

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenler için Erzincan Belediyesi helva dağıttı.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenler için Erzincan Belediyesi helva dağıttı.

Belediye ekiplerince, Piri Sami Hazretleri Camisi ve Terzibaba Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası yaklaşık bin kişiye helva dağıtıldı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin ruhlarının şad olması için helva dağıttıklarını belirterek, şehitlere rahmet diledi.

Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ile MHP İl Başkanı Salih Aksu'da bir süre vatandaşlara helva ikram etti.

Erzincan Belediyesi, Terör, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısına Destici'nin HDP'ye yönelik eleştirileri damga vurdu Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Ters şeride giren otomobil otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap Aç kalan sokak köpekleri 280 damızlık kazı telef etti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
14:10
Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı Koronavirüs kurallarını ihlal ederek ev partisine katılan Rangerslı futbolcular kadro dışı bırakıldı         
13:30
Cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı Cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı         
12:39
Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi         
12:16
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor         
11:57
13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisini istismar eden yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı 13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisini istismar eden yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı         
11:12
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:02
Cezaevindeki genç, Cezaevindeki genç, "sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu         
08:53
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde, siparişlere yetişemeyince işleri büyütmek için kolları sıvadı Hobi olarak başladığı mantar üretiminde, siparişlere yetişemeyince işleri büyütmek için kolları sıvadı         
08:32
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi         
06:03
Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti         
23:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük         
18:47
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı         
17:31
Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 14:33:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei