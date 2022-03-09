Erzincan Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı

09.03.2022 13:31
Erzincan Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı

Erzincan Belediyesi, kentteki içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 oranında daha indirim yaptı.

Erzincan Belediyesi, kentteki içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 oranında daha indirim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte daha önce suda yapılan yüzde 7 oranındaki KDV indirimine ek yüzde 7 indirim daha uygulandığı bildirildi.

Kentteki içme suyunda toplam yüzde 14 oranında indirim yapıldığı aktarılan açıklamada, "KDV indiriminin yanı sıra dünyada ve ülkemizde büyük kayıplara sebebiyet veren Kovid-19 salgını ve akabinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar sebebi ile zor durumdaki vatandaşlara katkı sağlamak için 2022 yılı su ücretleri tarifesinde meskenler ve iş yerlerinden metreküp bedeli üzerinden yüzde 7 oranında indirim yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor Korona yalanıyla 1 aylık eşini dolandırdı! Mağdur damat kara kara ne yapacağını düşünüyor Son dakika: Kablo ve trafo hırsızları jandarma operasyonu ile yakalandı Son dakika: Kablo ve trafo hırsızları jandarma operasyonu ile yakalandı

Erzincan Belediyesi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:01 Ölü arkadaşlarının yanına sürüklenen Rus askeri: Ben kimseyi öldürmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement