Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı

1 saat önce

Erzincan Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı.

Erzincan Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı, System.String[]
Erzincan Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı. Mimar Sinan Mahallesinde yapılan parkta peyzaj ve oyun gurubu, Kazım Karabekir Mahallesindeki parkta ise çocuk oyun gurubu montaj çalışmaları yapılıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Hemşehrilerimize yaşanabilir bir şehir inşa etmek ve çocuklarımızın güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz her geçen gün genişlemekte ve ihtiyaçları da doğal olarak artmakta. Bu ihtiyaçları gidermek için Erzincan Belediyesi olarak işimize dört elle sarılmış görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - ERZİNCAN
Erzincan Belediyesi, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı
FIFA 20'nin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanı inşasına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]