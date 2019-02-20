Erzincan Belediyesi'nden Ekşisu'ya Estetik Dokunuş
1 saat önce
Erzincan Belediyesi'nin Ekşisu mesire alanına kazandırdığı oyun grupları vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.
Erzincan Belediyesi
'nin Ekşisu mesire alanına kazandırdığı oyun grupları vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.
Yaz tatillerinin vazgeçilmesi pikniklerin gözde alanlarından olan Ekşisu'ya çocuk oyun guruplarının ve yeni çardakların yapılmasıyla vatandaş artık yaz aylarını beklemiyor havanın güzel olduğu her vakitte Ekşisu'ya akın ediyor.
Oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapmaya devam eden Erzincan Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
; "Çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak ve onların güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak için Erzincan Belediyesi olarak yeni parkların yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapılarak vatandaşlardan gelen isteklere cevap vermeye çalışıyoruz.
Biz sadece yol ve kaldırım yapmak için gelmedik, şehrimizin sosyal ve kültürel alanlardaki problemlerine de cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız Erzincan'ın her bir karışını daha yaşanabilir bir hale getirmek. Yavrularımızın en tabi hakları olan oyun oynama imkanını sağlamak için yeni parklar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
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