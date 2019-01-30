Erzincan Belediyesi Personelinden Kızılay'a Tam Destek

Erzincan Belediyesi hizmet binasında bir günlük kan bağışı kampanyasına katılan belediye personelinden 35 ünite kan toplandı.

Erzincan Belediyesi hizmet binasında bir günlük kan bağışı kampanyasına katılan belediye personelinden 35 ünite kan toplandı. 7 kişi ise kök hücre bağışında bulunmak için kan verdi.



Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Sürekli kan bağışçılarının arttırılması ve bu tarz etkinliklerle sosyal farkındalık oluşturulması amacıyla kan bağışı kampanyasını belediyemizde de rutin olarak yapıyoruz. Kan ihtiyacı sürekli bir ihtiyaç. Kan stoklarının devamlı yeterli miktarda olabilmesi için bu tarz kampanyaların devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Bizde üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Her bağış hayata tutunan bir canı temsil ediyor. Her ferdin bu görevi yerine getirmesini ümit ediyor saygılar sunuyorum" dedi. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı

Parası Yetmeyince Otobüsten İndirilen Üniversite Öğrencisi Donarak Öldü