Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Büyük Beğeni

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Büyük Beğeni

1 saat önce

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "Ah Gül O!" adlı tiyatro oyunu Kültür Sanat Merkezinde kurulan yeni tiyatro salonunda ücretsiz olarak sahnelendi.

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Büyük Beğeni, System.String[]

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Fevzi Günenç'in yazmış olduğu doğruluk ve dürüstlüğün önemi anlatan "Ah Gül O" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosu sesçisinden ışıkçısına, oyuncusundan terzisine kadar 23 Ocakta sahnelediği performansla izleyenlerden tam not aldı.

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Fevzi Günenç'in yazmış olduğu Yönetmenliğini Oğuz Alpaslan'ın yaptığı "Ah Gül O!" adlı tiyatro oyununu ile 27-30 Ocak ve 02 Şubat tarihlerinde Saat 15.30'da tekrar tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:15 Kaynak: Bültenler

Şehir Tiyatrosu, Erzincan Belediyesi, Güncel
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