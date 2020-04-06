Erzincan Belediyesi sokak hayvanlarına mama dağıtıyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için kentin farklı noktalarında mama dağıtımı yapıyor.



Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tandırverdi, yaptığı yazılı açıklamada müdürlük olarak kenttin farklı noktalarına sokakta yaşayan hayvanlara mama bıraktıklarını söyledi.



Koronavirüsü nedeniyle birçok iş yerinin kapandığını hatırlatan Tanrıverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu faaliyetimizi günlük düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Sağ olsun Erzincanlı hemşehrilerimiz ve iş yeri sahibi esnaflarımızda bu konuda duyarlılık göstermekte ve sokakta yaşayan canlarımıza yemek veriyor ancak koronavirüs salgını sonrası birçok işyeri kapalı olduğundan dolayı sokakta yaşayan hayvanlarımızın açlık yaşamaması için şehrimizin çok daha fazla bölge ve noktalarında besleme yapıyoruz, sokakta yaşayan dostlarımız için yiyecek ve mama bırakıyoruz, yapmış olduğumuz bu besleme faaliyetimiz günlük düzenli olarak devam edecektir."

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısıtlamalardan dolayı yiyecek ve içeceğe ulaşma sıkıntısı çeken sokaktaki hayvanlara sahip çıkan ekiplere teşekkür etti.