Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

Erzincan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

1 saat önce

Erzincan Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor, System.String[]
Erzincan Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.Erzincan Belediyesi tarafından başıboş sokak hayvanları tedavi edilerek gözlem altına alınmaya devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün 12 adet sokak hayvanı toplanarak tedavileri yapıldı. Ekiplerce ihtiyaç duyulan bakımları yapılmak üzere gözlem altına alındı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, " Erzincan Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sokak hayvanları bizim için en önemli vazifelerimizden biri oldu. Onlar için tüm imkanlarımızla bakım ve tedavi çalışmaları yaptırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce 12 adet sokak hayvanı çetin kış şartlarından korumak ve tedavi etmek amacıyla toplanarak gözlem altına alındı. Gerekli tedaviler uzman arkadaşlarımızca yapıldı" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi

Korkunç Töre Cinayeti! 16 Yaşındaki Kızını, Vahşi Arkadaşına Öldürttü İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:08:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]