Başkan Başsoy, toplantıda 5 yıl içerisindeyapılan çalışmalara değinerek personelin istek ve taleplerini dinledi.

"Erzincan'ın Çehresini Sizinle Değiştirdik"

Toplantıda konuşan Başkan Başsoy açıklamasında, "Bir aile olarak Erzincan belediyesi olarak en alt birimde çalışan işçisinden en üstteki belediye başkanına kadar hepimiz el birliğiyle, gönül birliğiyle Allah'a hamdü senalar olsun söz verdiğimiz projelerin %85'ini tamamlayarak bugünlere geldik.

Bunda en büyük emek sizlerin değerli arkadaşlar gece gündüz çalıştınız, ürettiniz ve bu şehre değer kattınız onun için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzincan belediye tarihinde görülmemiş akla hayale gelmemiş çok büyük dev projelerin altına bu dönemde imza attık hep beraber. Yeni bir Erzincan diye yola çıktık yeni Erzincan'ı imar etmek için mamur etmek için sizlere güvenerek bu projeler açıkladık ve o gün bugün gecemiz yok gündüzümüz yok hep beraber bu şehrin geleceği için torunlarımızın çocuklarımızın geleceği için güzel bir Erzincan'ı gelecek nesillere emanet etmek için hediye etmek için çalıştık.

"Halkın Memnuniyeti Üst Seviyede"

"Anket sonuçlarına göre Belediye hizmetlerinden ve Belediye çalışmalarından memnuniyet %65'in üzerinde Erzincan Belediyesi şuan ki anketlerde Türkiye'de 1 numara, 5. Yılda böyle bir ankete ulaşan hiçbir belediye yoktur. Çevreden, yeşil alanlardan, diğer projelerden daha önce ödüllerimiz oldu. Allah nasip ederse Çöpten Enerji üretimi ve arıtma tesisinden dolayı da Cumartesi günü Bilecik'de 5. ödülümüzü alacağız" dedi.