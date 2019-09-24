Erzincan Belediyesi sünnet şöleni yaptı

Erzincan Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında uzman doktorlar tarafından sünnet ettirilen 60 çocuk için sünnet merasimi düzenlendi.



Sünnet kıyafetlerini giyinen çocuklar önce Terzi baba Türbesini ziyaret etti. Daha sonra Atatürk Parkında düzenlenen sünnet şöleninde Erzincan Belediyesi mehteran takımı bir konser verdi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Belediye Başkanı Bekir Aksun yaptığı konuşmada, "Geleneksel olarak süren sünnet şölenimiz 1977 yılında Adnan Ercan'ın belediye başkanlığı döneminde başlayarak bugüne kadar sürdürüle gelmiş bir gelenek halinde. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir bir halde sünnet şölenimizin yapılması mutlaka gerçekleştirilecek. Şimdiden çocuklarımıza geçmiş olsun" dedi.



Konuşmanın ardından sünnet olan çocuklara Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından hediyeler dağıtıldı. - ERZİNCAN