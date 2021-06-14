Erzincan Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında başlatılan üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırımlarda rutin bakım onarım çalışmalarını sürdürürken, yol genişletme ve kaldırım yenileme çalışmalarını da aksatmadan devam ettiriyor. Kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında Ergenekon Mahallesi 125. Sokak ve Hocabey Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezinde eskiyen kaldırımlar yenilenerek daha kullanışlı hale getirildi. Yol genişletme çalışmaları kapsamında ise Hukuk Fakültesi kanal yolu ve Buğdaylı Mahallesi su deposu yolunda çalışmalar tamamlanarak yollar genişletildi. Yol tamir çalışmaları kapsamında da Yeni Mahallede asfalt yama çalışmaları tamamlandı.