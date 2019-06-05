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Erzincan Belediyesinde bayramlaşma

8 dakika önce

Erzincan Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

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Erzincan Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediye hizmet binasındaki programda, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, MHP'li Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti'li eski Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, katılımcılar ile tek tek bayramlaştı.
Karaman, burada yaptığı konuşmada, katılanların bayramını kutladığını ifade ederek, "Bugünlerde Fatih'in İstanbul'u fethettiği zamanki ordusunun devamı olan Türk Ordusu'nun güney sınırlarımızı korumak için mücadelesi var, şehitlerimiz var. Onun için şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, ordumuza başarılar diliyorum." dedi.
Aksun da bayrama kavuşmanın feyzi içerisinde olduklarını belirterek, tüm İslam aleminin hayırlı bayramlar geçirmesi temenni ettiğini söyledi.
Programa, Eski AK Parti Milletvekili Sebahattin Karakelle, İYİ Parti Erzincan İl Başkanı Ümit Özker, AK Parti ve MHP mensupları, belediye personeli ve vatandaşlar da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:26 Kaynak: AA
MHP, Karaman, AK Parti, Erzincan, Güncel
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