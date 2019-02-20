Erzincan Besi Organize Sanayi Bölgesinin Tapuları Alındı
1 saat önce
Erzincan'da kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesinin tapuları alındı.
Erzincan
'da kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesinin tapuları alındı.
Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay
, "İlimizde kurmayı planladığımız Besi Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla ilgili önemli bir adımı tamamlamış bulunmaktayız. Vali Ali Arslantaş'ın katkılarıyla ve Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Ticaret Odası, Erzincan Ticaret Borsası, Erzincan Belediyesi
, Erzincan Ziraat Odası, Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığında kurulacak olan Besi Organize Sanayi Bölgesinin tapularını aldık. Toplamda yaklaşık 135 hektarlık alana sahip olmakla beraber mevcut alanın fizibilitesi hazırlanmaya başlanmıştır. Erzincan'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:39 Kaynak: İHA
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