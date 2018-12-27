Son Dakika Haberleri: Erzincan Beyaza Büründü

Erzincan Beyaza Büründü

1 saat önce

Erzincan beyaza büründüERZİNCAN - Erzincan'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Erzincan beyaza büründü

ERZİNCAN - Erzincan'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Şehir merkezine lapa düşen kar, yaklaşık 15 santimetrelik kalınlığa ulaştı. Kısa sürede beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, Erzincan Belediyesine bağlı 25 karla mücadele aracı 300 personel ile trafiğin aksamaması amacıyla gece boyunca cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Beyaz örtüye, önceki yıllarda hasret kalan Erzincanlılar aileleri ile birlikte park ve bahçelere akın etti. Çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp kardan adam yapan Erzincanlılar doyasıya eğlendi. Çocukların yanı sıra büyükler de kartpostallık görüntülerin oluştuğu manzaraları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
Erzincan Belediyesi ise yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı araçları ile yolları kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:24 Kaynak: İHA

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