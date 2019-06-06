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ERZİNCAN Binali Yıldırım'a memleketinde sürpriz uğurlama töreni

1 saat önce

Binali Yıldırım'a memleketinde sürpriz uğurlama töreniDün akşam saatlerinde memleketi Erzincan'a gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hemşehrileri sürpriz bir uğurlama töreni düzenlendi.

Binali Yıldırım'a memleketinde sürpriz uğurlama töreni
Dün akşam saatlerinde memleketi Erzincan'a gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hemşehrileri sürpriz bir uğurlama töreni düzenlendi. Yüzlerce kişi havaalanı apronunda sıra oldu, bir saat süren vedalaşmanın ardından Yıldırım, Diyarbakır'a hareket etti.
Geceyi baba ocağı Erzincan'da geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır programı için öğlen saatlerinde Erzincan Havalimanı'na gelince kalabalık bir grup ile karşılandı. Saatler öncesinden havalimanına akın eden vatandaşlar, havalimanı apronunda Yıldırım'la vedalaşmak için uzun süre bekledi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş, tarafından apron girişinde karşılanan Binali Yıldırım, yaklaşık 1 saat süren bir uğurlama töreni ile vedalaştı. Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek görüşen Yıldırım, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Yıldırım daha sonra özel uçakla Diyarbakır'a hareket etti.
ERZİNCAN Binali Yıldırım'a memleketinde sürpriz uğurlama töreni
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:37 Kaynak: DHA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Erzincan, Güncel
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