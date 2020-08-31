ERZİNCAN Binali Yıldırım memleketinde rafting yaptı, nehirde yüzdü - Son Dakika

Binali Yıldırım memleketinde rafting yaptı, nehirde yüzdü

TÜRKİYE'nin son Başbakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.

Bir süredir memleketi Erzincan'da bulunan Binali Yıldırım hafta sonunda Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve bazı kurum müdürleriyle birlikte Erzincan-Kemah karayolu üzerindeki Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri'ndeki rafting organizasyonuna katıldı.

Kemah ilçesindeki Acemoğlu köprüsü yakınlarında düzenlenen etkinlik öncesi rafting rehberleri tarafından Yıldırım ve beraberindekilere raftingle ilgili bilgiler verildi. Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda rafting yaptı. Yıldırım, nehrin azgın dalgalarında heyecanlı anlar yaşarken durgun sularının olduğu bölgede ise kendini nehrin serin sularına bırakarak yüzdü. İki saat süren raftingin ardından konuşan Yıldırım, Kemah bölgesinde hiç denememiş kişilerin bile rahatlıkla rafting yapabileceğini ifade etti. Su sporları ve doğa sporlarının yanı sıra Erzincan'ın tarihi ve doğa güzelliklerinin görülmeye değer olduğuna vurgu yaparak herkesi Erzincan'a beklediğini söyleyen Yıldırım şöyle konuştu

'Bu güzel sporu yapmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ülkemizin, doğamızın zenginliklerinden faydalanmak için her şey var. Su sporları var, doğa sporları var ve yamaç paraşütünden Karanlık Kanyon Taş Yol trafiğine kadar var. Eğin'den, İliç Eriç Kanyonu'na Erzincan'ın Girlevik Şelalesi'nden kültürel zenginliklerinin yer aldığı Munzur Ergan Kayak Merkezi ve Keşiş Dağları'ndaki Yedi Göller Bölgesi bütün ziyaretçiler için çok güzel zengin turizm imkanları sunuyor.