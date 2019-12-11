Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Levent, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Akın Levent, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ve Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" fotoğrafı ile Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölün'de kış şöleni" ile Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğrafına oy verdi.

Birbirinden güzel kareler olduğunu belirten Levent, "Sanatçı arkadaşlarımız, inanılmaz fotoğraflar ortaya koymuş. Fotoğrafa ilgim nedeniyle ilgiyle izledim. Aralarında seçim yapmakta oldukça güçlük yaşadım. Fotoğraf hayatın bir parçasıdır. Fotoğraf çekmek hayatın karelerini yakalamaktan ibaret değil. Fotoğrafın, yaşama renk katmak, yaşamın renklerini seçmek ve onun güzelliklerini ortaya koymak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ali İhsan Öztürk, Hüseyin Yıldız, Halil Fidan, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım
Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı Kanser sebebiyle ölen hastane çalışanı kadının cenazesi 8 yıl sonra toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
19:08 Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede - Son Dakika
19:01 'Dev siber saldırıya hedef olan' İran'da 15 milyon kişinin banka bilgileri çalındı iddiası - Son Dakika
19:01 Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Son Dakika
18:57 Afyonkarahisar'da otomobil yangını - Son Dakika
18:54 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:14:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]