Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent'ten üretim tesislerine ziyaret - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) kapsamında organize sanayi bölgesinde kurulan üretim tesislerinde incelemede bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Levent, KÜSİ çerçevesinde Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan CTT Tekstil, Netlon Çelik, Persan Yalıtım, BTC Fiber Kablo üretim tesislerini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Levent'e ziyaretinde yardımcısı bazı akademisyenler ile Erzincan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü KÜSİ temsilcisi Osman Karahan ve KOSGEB Erzincan İl Müdürü Semra Öztürk Boroğlu da eşlik etti.