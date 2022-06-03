Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde mezuniyet töreni heyecanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) eğitimlerini tamamlayan 3 bin 650 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesindeki mezuniyet törenine Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Vali Makas, törende, mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere seslenen Makas, "Anadolu'da bir dünya üniversitesi sloganıyla çok kaliteli bir okuldan mezun oldunuz. Buraya kadar siz, hocalarınız ve rektörünüz başardı. Bundan sonrasını da inşallah sizler başaracaksınız. Ama en önemli mezuniyet üniversiteden, fakülteden ve yüksek okuldan mezun olmaz değil, hayatı şerefli bir şekilde bitirebilmektir. Allah o şereften, o izandan hiç bir kardeşimizi ayırmasın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aksun da Erzincan'ın kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

Şehrin, Türkiye'nin her köşesinden gelen öğrencileri bağrına bastığını aktaran Aksun,"Erzincan, onların güvenliği ile onların geleceği ile ilgilenen bir şehirdir. Erzincan'da bulunmak güvenin göstergesi oldu. Burayı tercih eden kız öğrencilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Levent ise dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle 2 yıldır toplu mezuniyet törenlerinin yapılamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi Allah'a şükür bu salgın sürecini büyük ölçüde atlattık. Bu nedenle hem öğrencilerimiz hem de akademik personelimiz yüz yüze eğitime başlayıp bitirdiğimiz bu eğitim öğretim döneminin sonunda coşkuluyuz, çok tabii olarak keyifliyiz. Açıkçası bu töreni özlemişiz. 'Dünyamızı yöneten kağıt, kalem ve mürekkeptir' sözünden hareketle; eğitim, öğretim ve araştırmada büyük başarıları yakalamak 'Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi' olarak en büyük hedefimizdir."

Konuşmaların ardından dönem birincisi öğrenciler yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törenin sonunda mezuniyet yemini eden öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.