Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim

11 dakika önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, uzaktan eğitim alan yaklaşık 17 bin öğrencisine, sisteme yüklediği 32 bin ders içeriği ve oluşturduğu 911 sanal sınıf ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla evlerine internet...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, uzaktan eğitim alan yaklaşık 17 bin öğrencisine, sisteme yüklediği 32 bin ders içeriği ve oluşturduğu 911 sanal sınıf ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla evlerine internet ortamından takip etme imkanı sunuyor.

EBYÜ, dijital eğitim teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemlerini tek bir çatıda toplayan yerli yazılım olan "Toltek" programını 9 yıl önce üniversitede uygulamaya başladı.

Dijital öğrenme yönetim sistemi olan Learning Management System (LMS) uygulamasına adaptasyon sağlayan ve dijital eğitim teknolojileri uzmanlarıyla akademisyenlere eğitim veren EBYÜ, oluşturduğu güçlü altyapı ve tecrübeli kadrosuyla dijital öğrenme sistemine geçti.

Kovid-19 nedeniyle de ara verilen yüz yüze eğitim sonrası derslerin yüzde 96'sını dijital platforma taşıyarak online eğitim sürdüren EBYÜ, evde kalan binlerce öğrencisi için bugüne kadar internette 911 sanal sınıf oluşturup ilgili sisteme 32 bin ders içeriği yükledi.

EBYÜ, bu sayede öğrencilerine, derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla internete bağlanarak canlı olarak takip etme ya da buradan kayıt alarak tekrar etme imkanı sunuyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan Uzaktan Eğitim Komisyonu'na güçlü altyapısı ve tecrübeli ekibi ile destek sağlayan EBYÜ, uzaktan eğitim sürecini kendi bünyesinde sorunsuz şekilde sürdürüyor.

"911 sanal sınıf oluşturduk"

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıl önce kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZEM) güçlü bir altyapısı olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim ile bugüne kadar binlerce öğrenciye hizmet verdiklerini anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Üniversite olarak daha önce derslerimizin yüzde 20'sinden fazlasını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştiriyorduk. Bu yüzden YÖK'ün başlattığı uzaktan eğitimi daha iyi yönettiğimizi söyleyebilirim. Biz yaşanan bu süreçte 17 bin öğrencimize hizmet vermeye başladık. Uzaktan eğitim sistemine anlık ortalama 2 bin öğrencinin dahil olduğunu görüyoruz. Burada 6 bin dersi uzaktan eğitimle verebilmekteyiz. Öğrencilerimizin istifade edeceği 32 bin ders içeriğini de sisteme yükledik. Bugüne kadar bu sistem üzerinden öğrencilerimize 12 bin ödev vererek 911 sanal sınıf oluşturduk. Yine bugüne kadar aynı sistem üzerinden öğrencilerimize 3 bin 600 sınav yaptık. Bundan sonra da sınavlarımız devam edecek."

Levent, Kovid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından YÖK'ün oluşturduğu Uzaktan Eğitim Komisyonu'na üniversite olarak tecrübelerini aktardıklarını ifade etti.

17 bin öğrenciye anlık canlı destek sağlanıyor

Uzaktan eğitimde akademik personel ile öğrenciler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü dile getiren Levent, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimi birçok üniversiteye göre daha fazla tecrübe ve başarıyla götürüyoruz. Bundan sonraki yıllarda uzaktan eğitim öğrencilerimizde daha fazla rol oynayacak. Biz aynı zamanda uzaktan eğitim sisteminde oluşabilecek herhangi bir sorun karşısında yaklaşık bin öğretim elemanı ile 17 bin öğrencimize haftanın 7 günü 08.00 ile 00.00 saatleri arasında 16 saat canlı destek hizmeti sunmaktayız. Şu an itibarıyla üniversitemizde toplam 6 bin 300 ders olduğu görülüyor. Biz bu derslerden 6 bin 66 tanesini yani yüzde 96'sını uzaktan eğitimle vermekteyiz."

"Teknik bilgisi yüksek güçlü bir ekibimiz var"

EBYÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytekin Sanalan ise edindikleri tecrübe ile Kovid-19 salgını sonrası süreci başarıyla yürüttüklerini belirtti.

Sanalan, şunları söyledi:

"Hem öğretim teknolojilerinde hem de uzaktan eğitim uygulamalarında deneyimi ve teknik bilgisi yüksek çok güçlü bir ekibimiz var. Bu ekibimiz 3 parçadan oluşuyor. Canlı destek ekibi, haftanın 7 günü 15-16 saat gelen istek ve destek taleplerine cevap veriyor. Ekibin bir kısmı ise öğretim elemanlarına hem pedagojik hem de teknolojik anlamda destek sağlıyor. Bir diğer ekibimiz ise sistemin sürekli çalışır halde olmasını sağlıyor. Bugüne kadar pek çok içerik ve çok sayıda kullanıcıya sistem üzerinde pedagojik ya da teknik olarak herhangi bir eksiklik olmaksızın uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Uzaktan öğretim sistemimiz halen binlerce kullanıcıya 900 üzerinde canlı ders ortamına sahip şekilde hizmet vermektedir. Bu kolay bir şey değil. Binlerce kullanıcı aynı anda sistemi kullanırken içerik paylaşımı da yapılmakta."

Dr. Öğretim Üyesi Murat Tolga Kayalar da Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğrencilerin yaşadıkları problemleri anlık çözüme kavuşturduklarını ve taleplerini ilgili yerlere ileterek kesintisiz eğitimin sürdürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim

Yükseköğretim Kurulu, Bilgisayar, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:57 Kaynak: AA


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti         
11:39
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı         
11:31
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim         
11:31
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor         
11:24
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı         
11:21
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor         
11:12
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi         
11:08
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu 1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu         
11:05
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı         
11:02
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi 5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi         
10:58
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:53
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı         
10:42
Burak Yılmaz'dan Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum         
10:41
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?         
10:39
Korona teşhisi konulan hemşire, ikinci şoku tırnaklarındaki değişimi fark edince yaşadı Korona teşhisi konulan hemşire, ikinci şoku tırnaklarındaki değişimi fark edince yaşadı         
10:34
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi         
10:31
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına         
10:27
Hayvan kemikleri ile dolu olan pazara sadece büyücüler geliyor! İşte dünyanın en korkunç 10 yeri Hayvan kemikleri ile dolu olan pazara sadece büyücüler geliyor! İşte dünyanın en korkunç 10 yeri         
10:23
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor         
10:21
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı         
10:10
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak         
10:04
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi         
10:03
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet         
09:58
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi         
09:56
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı         
09:54
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı         
09:53
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü         
09:52
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü         
09:51
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor         
09:47
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 12:09:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]