Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine 400 yabancı öğrenci kayıt yaptırdı - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) yeni akademik yılda eğitim görmek isteyen 400 yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi.

EBYÜ'den yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversiteye uluslararası öğrenci kabulünde rekora imza atıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun uluslararasılaşma politikası doğrultusunda hedefine bir adım daha yaklaştı. Bu yıl 85 ayrı ülkeden yaklaşık 13.000 öğrenci üniversitemize başvuru yaptı. Birçok alanda belirlenen kriterlere göre değerlendirilen başvurular sonrası kesin kayıt işlemi yaptırmaya hak kazanan 400 öğrenci, sürekli büyüyen ve öğrencilerine çok kültürlü bir tecrübe yaşatmayı hedefleyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesindeki yerini aldı."