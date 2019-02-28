Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Crossminton Başarısı
1 saat önce
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ünilig Crossminton Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Ünilig Crossminton Türkiye
Şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu.
Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Anıl Türkeli
'nin, Üniversiteye yeni bir branş olarak kazandırdığı "crossminton" ile Antalya
'da düzenlenen ve 12 üniversitenin katıldığı Ünilig Crossminton Türkiye Şampiyonasında Binali Yıldırım Üniversitesi takım halinde Türkiye 2.'si oldu. Ayrıca müsabakaların ferdi karşılaşmalarda iki bayan sporcu da derece aldı. Sporculardan İlayda Nur Özelgül Türkiye 1.'si ve Dilara Subaşı
ise Türkiye 2.'si oldu. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:23 Kaynak: İHA
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