Erzincan binali yıldırım yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan binali yıldırım yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak - Son Dakika

Erzincan binali yıldırım yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak

6 saat önce

Binali Yıldırım: Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacakAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da yaptığı konuşmada mazlum ülkelerin garantisinin Türkiye olduğunun altını çizerek, "Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta...

Binali Yıldırım: Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da yaptığı konuşmada mazlum ülkelerin garantisinin Türkiye olduğunun altını çizerek, "Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz" dedi.

Erzincan'da merkeze bağlı Uluköy Köyü'nde yapımı devam 'köysel dönüşüm' kapsamında örnek köy evleri hak sahiplerine teslim edildi. Düzenlenen törene TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ev almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Uluköy Muhtarı Yavuz Bebek, teşekkür konuşması yaptı.

Düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Binali Yıldırım, hak sahiplerinin evlerinde huzurlu ve mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri temennisinde bulundu. Erzincanlıların deprem ve afet yaşadığını anımsatan Yıldırım, "Ancak hiçbir zaman isyan etmemiştir. Her zaman sabırla, metanetle memleketine devletine güvenmiş ve sonunda da mutlu sona ermiştir. Bu topraklarda doğmuş büyümüş içinizden biri olarak bu topraklarda hayatı kolaylaştırmak, insanlarımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesinin arkasında aziz milletimiz var. Sizden aldığımız güç ile 17 yıldır memleketimizin her köşesine hizmet etmeye devam ediyoruz. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi kuzeyden güneye, doğudan batıya yakınlaştırdık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Güvenlik güçlerimiz yurdun her köşesinde, terör milletimize zarar vermesin diye gece gündüz her türlü zor şartlara rağmen mücadeleyi sürdürüyor. Bugüne kadar yapılanların tamamı memleket, vatan ve bayrak sevdası ile yapıldı. İstiklal aşkıyla başardık. Bugün memleketimiz ve milletimizin bağımsızlığı için vatandaşın huzuru ile güvenliği için hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak. Mazlum ülkelerin garantisi Türkiye. Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sağlanan ve Erzincan'ın yerel mimarisine uygun özel projeyle geliştirilen 130 konut mevcut. Bu konutlar 2+1, 3+1 ve 2 katlı işletmeli olmak üzere yapıldı. Projede bakanlık özellikle 5543 sayılı kanun kapsamında konutların tüm fiber altyapısıyla, yollarıyla, elektriğiyle örnek köy olma yolunda yapılan örnek bir proje oldu. Köysel Dönüşüm kapsamında örnek köy evlerinden Erzincan'ın Uluköy köyü haricinde Tercan ilçesinde 33 konut, 33 ahır ve Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 79 konutun yapımı da tamamlandı.

Erzincan binali yıldırım yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak

Binali Yıldırım, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı
Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz

Son Dakika Haberleri
01:28 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar:  2 yaralı - Son Dakika
01:24 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika
01:16 Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika
01:15 BAĞCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR:  2 YARALI - Son Dakika
01:14 Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 01:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan binali yıldırım yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]