Erzincan boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Erzincan boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardıErzincan'da boynundaki zincire dolanarak boğulma tehlikesi atlatan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı

Erzincan'da boynundaki zincire dolanarak boğulma tehlikesi atlatan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşa ait evin önünde, köpeğin boynundaki zincire dolaştığını ve nefes almakta zorlandığını gören vatandaşlar kendi çabaları ile müdahale edemeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibinin evde olmaması nedeniyle vatandaşlar hayvan için seferber oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki zinciri demir makası ile uzun uğraşlar sonucu kesti. Boynundaki zincirden kurtulan köpeğe su ve yiyecek verildi.

Erzincan boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı

Erzincan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!
Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü

Son Dakika Haberleri
02:58 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:57 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
02:52 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:34 HDP önünde nöbet tutan anne Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye evine döndü - Son Dakika
02:30 Tır'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:07:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]