Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20'yi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20'yi gördü - Son Dakika

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20'yi gördü

6 saat önce

Kar yağışının ardından aşırı soğukların etkili olduğu Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Refahiye ilçesinde ölçüldü.

Erzincan buz kesti: Refahiye ilçesi eksi 20'yi gördü, System.String[]

Kar yağışının ardından aşırı soğukların etkili olduğu Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Refahiye ilçesinde ölçüldü.


Erzincan soğuk havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışının ardından aşırı soğukların yaşandığı kentte gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Refahiye ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu Ardahan ve çevresinin ise öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 9, Ağrı'da eksi 19, Ardahan'da eksi 10, Kars'ta eksi 15, Erzurum'da eksi 13, Iğdır'da eksi 3 derece ölçüldü.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum Karaçoban'da sıfırın altında 22, Ağrı Merkez'de 20, Erzincan Refahiye'de 20 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzurum Uzundere'de 2,4 derece oldu.


Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 85, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzincan Ergan'da 63 santimetre ölçüldü. - ERZİNCAN

Refahiye, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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