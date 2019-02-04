Son Dakika Haberleri: Erzincan Çekom'dan Sosyal Sorumluluk Projeleri

Erzincan Çekom'dan Sosyal Sorumluluk Projeleri

1 saat önce

Erzincan'da çocuk evlerinde kalan çocuklar yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler.

Erzincan Çekom'dan Sosyal Sorumluluk Projeleri, System.String[]
Erzincan'da çocuk evlerinde kalan çocuklar yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler.

Çocuklar Ergan Dağında kendilerinin hazırladıkları Erzincan'ı tanıtan broşürleri dağıtıp kaymak için kızaklarını başka çocuklarla paylaştılar.

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Erzincan da bir kuş var" sosyal sorumluluk projesi kapsamında ÇEKOM bünyesinde hizmet veren Çocuk Evlerinde kalan çocuklar, kendilerinin hazırlamış olduğu şehri tanıtan broşürleri, şehrin yerli ve yabancı turist çeken önemli yerlerinden biri olan Ergan Dağında dağıttı. Erzincan'ın tanıtımını ve farkındalığı artırmayı amaçlayan proje oldukça ilgi çekti.

Yine Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ÇEKOM Müdürlüğü ve Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğünün ortak yürüttüğü "Kızağımı Paylaşıyorum" sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelliler ve koruma altında bulunan çocuklar Ergan Dağında kızaklarını paylaştılar. Farkındalığı artırmak amacı ile düzenlenen projede katılımcılar doyasıya eğlendiler. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel
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