Erzincan çiftçisine anaç koyun keçi desteği - Son Dakika

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında hayvancılık destek ödemeleri başladı.

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, ülke genelinde 201 bin 509 çiftçiye, 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için, 753 milyon 515 bin TL destekleme ödemesi yapılacak.

Erzincan'da da bin 278 çiftçiye 8 milyon 501 bin TL destek ödemesi yapılacak.

8 Haziran Salı günü itibariyle akşam saat 18.00'dan itibaren anaç koyun ve keçi desteklemesi kapsamında destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı bildirilerek T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre 18 Haziran'a kadar ödemelerin tamamlanacağı kaydedildi. - ERZİNCAN