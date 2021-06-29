Erzincan Cumhuriyet Meydanında Kurulan Aşı Çadırında Vatandaşlara Randevusuz Covid-19 Aşısı Yapılıyor. - Son Dakika

Valiliğimiz Koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce Erzincan Cumhuriyet Meydanında ve Erzincanpark AVM'de Covid-19 Aşı uygulama çadırı kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü aşı kampanyası çerçevesinde vatandaşlara randevusuz aşı yapılabiliyor.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Cumhuriyet Meydanında kurulan aşı çadırını ziyaret ederek yapılan aşı uygulaması hakkında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik'ten bilgi alarak, görevli personele kolaylıklar diledi.

Covid-19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak ve randevusuz olarak vatandaşlara hızlı hizmet ulaştırmak amacıyla aşı uygulama çadırının kurulduğunu söyleyen Sayın Valimiz, sağlık kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların aşı çadırında randevusuz bir şekilde aşı yaptırabileceklerini söyledi.

SAYIN VALİMİZ VATANDAŞLARI AŞI OLMAYA İKNA ETTİ

Covid-19 Aşı Çadırının önünde vatandaşlarımızın aşı olmaları için çalışan personel ile birlikte vatandaşlarımıza aşı olmaları yönünde uyarılarda bulunan Sayın Valimiz Mehmet Makas, aşı olmaktan korkan iki kişiyi ikna ederek aşı olmalarını sağladı.

Vatandaşlarımıza duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Sayın Valimiz, "İnşallah el birliğiyle uzmanların da aşı çağrısına hep birlikte yanıt vererek bu virüsle mücadelede başarılı olacağız" dedi

CUMHURİYET MEYDANI VE ERZİNCANPARK AVM 'DE AŞI STANTLARI VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE OLACAK

18 yaş üstü aşı olmayan herkes için tanımlanan Covid-19 aşısı; Cumhuriyet Meydanı ve Erzincanpark AVM 'de kurulan aşı stantlarında ücretsiz olarak sabah 08: 00 ile akşam 20: 00 saatleri arasında sağlık ekiplerince uygulanabilecek. Aşı çadırlarının talebe göre Kurban Bayramına kadar hizmet vermesi planlanıyor.