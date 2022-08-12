Erzincan'da 12 gündür kayıp şahsın cesedi bulundu - Son Dakika
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Erzincan'da 12 gündür kayıp şahsın cesedi bulundu

12.08.2022 12:20
Erzincan'da 12 gündür kayıp şahsın cesedi bulundu

Erzincan'da 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle kayıp başvurusuyla aranan 4 çocuk babası 68 yaşındaki Adnan Turan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Erzincan'da 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle kayıp başvurusuyla aranan 4 çocuk babası 68 yaşındaki Adnan Turan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Turan'ın cesedi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Bayburt yolu üzerindeki Sadak Barajı civarında bulundu. Olayla ilgili Trabzon'da 2 şüpheli yakalandı, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Erzincan'da ikamet eden ve 12 gündür kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki Adnan Turan'ın hayatından endişe eden ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları ve teknik takip sonucu yapılan incelemelerde olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şüpheli Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kayıp olarak aran Adnan Turan'ın da cesedi bugün Sadak Barajı civarında bulundu. Turan'ın ilk bilgiler göre darp edildikten sonra öldürüldüğü ve cesedinin yakılarak baraj civarına bırakıldığı tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından ceset otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ERZİNCAN

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9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor
Kaynak: İHA

Adnan Turan, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 12 gündür kayıp şahsın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 12 gündür kayıp şahsın cesedi bulundu - Son Dakika
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