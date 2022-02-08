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Erzincan'da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi - Son Dakika

Erzincan'da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

08.02.2022 10:20
Erzincan'da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

Erzincan'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Erzincan'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sahte içkiden zehirlenen H.Y., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dışarıda içki içtikten sonra Mengüceli Mahallesi'ndeki evine dönen H.Y, bir süre sonra rahatsızlandı. H.Y'nin durumunu gören yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. H.Y., Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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Erzincan, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi - Son Dakika


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