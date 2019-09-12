Erzincan'da 10 bin kişilik aşure ikramı

Erzincan'daki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfınca muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.



Vakfın Erzincan Şubesi Cemevi'nde, muharrem ayı sebebiyle düzenlenen etkinlikte, bahçedeki kazanlarda aşçılar tarafından pişirilen 10 bin kişilik aşure ile yemekler davetlilere ikram edildi.



Erzincan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Sadık Düzgün, "Kerbela olayı muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelmiştir. Bundan dolayı biz Kerbela'daki şehitlerimiz için matem tutuyoruz. Orucumuzu 12 güne tamamlıyoruz. Aşurelerimizde 13'üncü günde yapıyoruz. Allaha şükür ve senalarımızı iletmek için aşureler pişiyoruz kurbanlar kesiyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bugün ikramlarda bulunacağız. Aşurede güzel bir tat vardır. Çünkü aşure içerisine konulan malzemeler birbirleri ile yarışıyorlar. Biz insanlarda aşureyi örnek almalıyız ve birbirimize tat vermeliyiz. Ülkemizin birliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var. Bundan dolayı bizde aşure içerisindeki malzemeler gibi birlik ve bütün olmalıyız. İnşallah pişirmiş olduğumuz bu aşureler ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlar. Zaten bugün bizler bütünlük içerisinde aşurelerimizi yiyeceğiz. Bugün yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtmayı planlıyoruz. 12 kazanda aşureler pişti. Bin 200 kiloda etimiz var onlarda pişti. Yemekte ikram edeceğiz. Bugün akşam saatlerine kadar ikramlarımız devam edecek" diye konuştu. - ERZİNCAN