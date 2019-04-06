Erzincan'da 10 Günlük Eğitimle Gökyüzündesiniz

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği ile İstanbul Paramotor Uçuş Okulu arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği ile İstanbul Paramotor Uçuş Okulu arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.



Paramotor, Paratrike eğitimleri konusunda Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından İstanbul Paramotor Uçuş Okulu ile verilecek eğitimlerde iş birliği yapılacak.



Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) Başkanı Eren Varlı yaptığı açıklamada, "İstanbul Paramotor Uçuş Okulu olarak tecrübeli eğitmen Erdoğan Şanslı ile Paramotor, Paratrike eğitimleri konusunda eğitimde iş birliği yaptık. Birlikte ortaklaşa kurslar düzenleyeceğiz inşallah. Erzincan'dan Fethiye Ölüdeniz'e ve İstanbul'a uzanan bir eğitim ağı kuruyoruz. Tecrübe ve birikimleriyle İstanbul Paramotor Uçuş Okulu Eğitmeni Erdoğan Şanslı'dan fazlasıyla istifade edeceğiz. Bu iş birliğinin havacılık camiasına kaliteli pilotlar kazandıracağından şüphemiz yok. Bize eğitim başvurusu yapan herkesi gökyüzünün özgür dünyasıyla tanıştırmaya hazırız."dedi.



İstanbul Paramotor Uçuş Okulu APPI Paramotor Eğitmeni Erdoğan Şanslı ise açıklamasında; "Paramotor dünyanın en basit, en kolay ve en ucuz hava aracıdır. Paramotor, pervaneli bir motor ve bir paraşütten oluşuyor. Paraşütün iplerini pervaneden korumak için bir kafes mevcut. Portatif olduğu için araçlarımızla uçuş bölgelerine rahatlıkla götürebiliyoruz. Kurulumu 15-20 dakikamızı alıyor. Yakıtınızı koyduktan sonra saatlerce uçabiliyorsunuz. Paramotor bir saatte 2,5-3 litre arası yakıt tüketir. Depoyu doldurduğunuzda hava şartlarına bağlı olarak 100-150 km arasında uçabiliyorsunuz. Tek başınıza uçmak belki zevkli olmuyor ama arkadaşlarınızla beraber uçarsanız çok zevkli oluyor. Paramotor da uçuş hızınız 20-30 km civarında. Rüzgarı arkanıza alırsanız daha hızlı uçarsınız.



Hangi hava şartlarında uçulmaz?



Rüzgar hızı saatte 20 km'yi geçiyorsa bu bizim için risktir. Uçmamamız gerekir. Kısa süreli yağışların bir engeli yok. Uzun süreli yağışlar engel olabiliyor. Ama diyelim ki uçarken yağmura yakalandınız; bunun hayati bir tehlikesi yok. Paramotor da motorla herhangi bir yükseklik ihtiyacı hissetmeden havalanabiliyorsunuz. Daha sonra saatlerce uçabilirsiniz. Tabi belli kurallar çerçevesinde yapılması gerekiyor. Belli bir irtifadan sonra uçak trafiği başlar. Biz 150 metrede uçuşumuzu limitliyoruz ve sadece sahil boyunca uçuyoruz.



Paramotorla uçmak riskli mi?



Riskli değil diyebilirim. Bu tabi birazda pilota ve alacağı kararlara bağlı. Hava şartları uygun değilse motor veya paraşüt arızası varsa uçulmaması gerekir. Paramotorun en önemli özelliği sakin havalarda uçabilmesi. Sert rüzgarlarda işin içine risk girmeye başlıyor. Havada sert rüzgara yakalanırsanız anında iniş planlamanız gerekiyor. Biz uçuşa gitmeden önce hava şartlarına bakıyoruz ve öyle gidiyoruz. Yani özetle kurallara uyuyorsanız risk söz konusu değil.



Amatör olarak dünyada en çok sportif amaçla kullanılıyor. Verilen 10 günlük eğitim uçmaları için yeterli oluyor. Profesyonel olarak fotoğraf ve video çekimlerinde kullanılıyor.



Paramotor için nasıl bir eğitim almamız gerekiyor?



Eğitimler ortalama 10 gündür. 4 ile 6 gün içinde öğrenci ilk uçuşunu yapabiliyor. Uçmadan önce paraşüt hakimiyetini sağlaması gerekiyor. 1-2 gün teorik ders ve simülatör dersi yapmamız gerekiyor. İlk uçuşunu yaptıktan sonra 5 saatlik bir uçuş dersiyle öğrenci tek başına uçabilecek hale gelebiliyor. Tabii ki tecrübe için zaman gerekiyor.



Uçmak İçin Hafta Sonunu Dört Gözle Bekliyoruz



Hayatımızda en çok zevk aldığımız anlar uçarak yaşadıklarım diyebilirim. Hafta sonunun gelmesini dört gözle bekliyoruz. Hava güzel olsun da bu hafta sonu uçalım diye dua ediyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

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