Erzincan'da 101 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, Merkezde 55, Çayırlı
'da 10, İliç
'te 3, Kemah
'ta 12, Otlukbeli
'de 3, Refahiye
'de 45, Üzümlü
'de 3 ve Tercan
'da 20 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:59 Kaynak: İHA
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