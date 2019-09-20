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Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

30 dakika önce

Erzincan'da iki ayrı otomobilde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Erzincan'da iki ayrı otomobilde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında Ömer Y'nin kullandığı 68 AG 581 plakalı otomobil ile Bahri Ö. idaresindeki 68 ES 182 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Ekiplerce otomobillerde yapılan incelemede, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki aracın sürücüleri de yasa dışı yollarla İran'dan yurda girerek Konya'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

15 gündür yolda oldukları öğrenilen düzensiz göçmenlere polislerce peynir, ekmek ve meyve suyu ikram edildi.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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