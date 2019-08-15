Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu...
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Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu...

41 dakika önce

Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.

Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu..., System.String[]
Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.
Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:11 Kaynak: AA
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