Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi
Son Dakika Güncel Erzincan'da 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi

Erzincan'da 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi

7 saat önce

4 operasyonuyla tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi, ele geçirilen çok sayıda malzeme imha edildi.

Erzincan'da 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi, System.String[]

4 operasyonuyla tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi, ele geçirilen çok sayıda malzeme imha edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemah İlçesi, Dereköy Köyü, Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKKKCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 ayrı noktada 3 sığınakmağara ile 5 barınak kontrol edildi. Bu alanlarda yapılan aramada 3 adet jenaratör,  2 adet 72 volt akü, 44 adet büyük boy pil, 10 adet cep telefonu bataryası, 2 kilogram gübre, 80 metre kablo, 2 adet şemsiye, 5 adet not defteri, 8 çift mekap ayakkabı, 20 adet soba borusu, 4 adet Mont, 3 adet pantolon, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet demir kazık, 3 metre urgan, 1 takım lokma anahtarı, 2 adet el feneri, 1 adet tavla, 5 adet çaydanlık, 1 adet tencere ile çok sayıda muhtelif yaşam ve kişisel temizlik malzemeleri ele geçirildi. Düzenlenen operasyon ile ilgili delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, ele geçirilen diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:45 Kaynak: DHA
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