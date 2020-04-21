Erzincan'da 12 bin 96 kişiye nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 12 bin 96 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin azaltılması amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni hayata geçirdiği anımsatıldı.

Bu kapsamda il genelinde 12 bin 96 aileye 1000'er lira nakdi ödeme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde birinci faz ödemelerinden 8 bin 258 aileye 1000'er lira tutarında nakdi destek ödemesi yapılmış olup, ikinci faz ödemelerinden ise 3 bin 838 aileye 1000'er lira tutarındaki nakdi destek ödemeleri yapılmaktadır. Bu ödemeler haricinde 01-10 Nisan 2020 tarihleri arasında birinci faz desteğinden yararlanamayan ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öz kaynaklarından toplamda 290 bin 147 lira nakdi destek sağlanmıştır."

Açıklamada ayrıca ihtiyaç sahibi 350 kişiye gıda kolisi, temizlik malzemesi ile 100 aileye giyim malzemesi dağıtıldığı belirtilerek, faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan iş yerlerinde yevmiye ile geçimini sürdüren vatandaşlara da toplam 2 bin 200 kişiye 401 bin liralık gıda çeki dağıtımı gerçekleştirildiği aktarıldı.