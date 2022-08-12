Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi

12.08.2022 19:13
Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'ta kendisinden haber alınamayan ve 8 Ağustos'ta da hakkında kayıp ihbarı yapılan Adnan Turan'ın (68) bulunması için çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, Turan'ın kaybolduğu gün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışma sonucu öldürüldüğü tespit edilen Turan'ın cesedine Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde bulunan baraj yakınlarında ulaşan ekipler, cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen E.K. ve V.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden firari olan M.S.K. ise emniyet ekiplerinin çalışması sonucu Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Adnan Turan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika
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