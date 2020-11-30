Erzincan'da 124 bin 260 adet sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da polisin yaptığı yol uygulamasında 124 bin 260 adet sentetik hap ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında 124 bin 260 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde araç içerisinde uyuşturucu madde etkisi ihtiva eden, kullanımı ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 124 bin 260 adet sentetik hap ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Y. (57) isimli şahıs hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) sucundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı." denildi. - ERZİNCAN