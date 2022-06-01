Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

01.06.2022 23:52
Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 13 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 13 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde, batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

İnceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin ülkeye kaçak girişlerini organize ettikleri iddiasıyla M.Y. ve E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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